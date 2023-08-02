Global Dairy Trade müzayedesinde tam yağlı süt tozunun ortalama fiyatı yüzde 8,0 gerileyerek, 2020 Haziran ayından bu yana en düşük seviye olan 2.864 dolara geldi.

Fiyat, 2022 yılı Mart ayında görülen 4.757 dolarlık rekor seviyenin neredeyse yüzde 40 altında bulunuyor.

Düşüşte en büyük neden olarak Çin talebindeki azalma gösteriliyor. Çin ekonomisinde devam eden durgunluk nedeniyle, küresel süt ürünleri fiyatlarındaki düşüş eğiliminin beklenenden daha uzun sürebileceği belirtiliyor.

Yağsız süt tozu fiyatı yüzde 1,4 düşüşle 2.454 dolara inerken, tüm süt ürünleri için fiyat yüzde 4,3 düşüşle 3.100 dolara geriledi.