Brent petrolü için Aralık 2023 tahminini 5 dolar artırarak 95 dolar/varil seviyesine çıkaran Goldman Sachs, Aralık 2024 beklentisini de 3 dolar artırarak 100 dolar/varil olarak duyurdu.

Goldman Sachs yaptığı değerlendirmede, "OPEC+'nın aldığı sürpriz üretim kısıntısı kararı, yeni doktrinleri olan önleyici adım atmak ile tutarlı. Bunu ciddi bir pazar kaybı yaşamadan yapabilirler" dedi.

Alınan kararın sürpriz olduğunu tekrarlayan Goldman Sachs, bu kararın önemli ekonomik ve büyük olasılıkla siyasi değerlendirmeleri yansıttığını da vurguladı.

Üretim kısıntısının petrol fiyatlarını yüzde 7 artırabileceğini belirten Goldman Sachs, Suudi Arabistan ve OPEC+'nın petrol gelirlerine daha büyük katkı yapacağını da savundu.

Pickering Energy Partners da OPEC+ üreticilerinin arzı kısma kararlarının küresel petrol fiyatlarını 10 dolara kadar artırabileceğini öngördü.

Housten merkezli bir yatırım şirketi olan Pickering Energy Partners'ın eş kurucusu Dan Pickering, "Üretim kısıntısı fiyatları anlamlı şekilde güçlendirecek" dedi.