Gelecek 3, 6 ve 12 aylık dönemde S&P GSCI Emtia Endeksi'nde yüzde 9,9, yüzde 17,3 ve yüzde 31,2 getiri tahmin eden Goldman Sachs analistleri, 12 aylık dönemde enerjiden yüzde 46,9, endüstriyel metallerden yüzde 29,67 ve de kıymetli metallerden yüzde 5,7 artış beklediklerini vurguladılar.

Analistler, "Petrol piyasaları Rusya'nın üretiminin düştüğü bir dönemde talepte beklenen artışı fiyatlamıyor. Çin'in yeniden açılması oyunu değiştirici bir gelişme. Petrol, rafine petrol ürünleri, LNG ve soya fasulyesi gibi emtialar Çin'in talebinden faydalanacaklar" değerlendirmesini yaptılar.