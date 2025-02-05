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Goldman Sachs'tan enerji fiyatları öngörüsü

Goldman Sachs, Çin'in misilleme önlemlerinin enerji fiyatları üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2025 09:13

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2025 09:13

Goldman Sachs, ABD'nin Çin mallarına yönelik yeni kısıtlamalarına karşılık Pekin'in misilleme tarifelerinin enerji fiyatları üzerinde yalnızca sınırlı bir etkisi olmasını beklediğini söyledi.

Goldman Sachs, "Çin'in gümrük vergilerinin bu emtiaların ne küresel arzını ne de talebini değiştirmediği göz önüne alındığında, emtia piyasaları üzerindeki yakın vadeli etkilerinin sınırlı olacağına inanıyoruz" dedi.

Çin Maliye Bakanlığı, ABD kömürü ve LNG için %15, ham petrol, tarım ekipmanları ve bazı otomobiller için %10 vergi uygulayacağını açıklamıştı.

Goldman, ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının artmasının muhtemel olduğunu, diğer Atlantik havzası tedarikçilerinden artan arzın ise Asya'ya yönelebileceğini söyledi.

Goldman Sachs analistleri, "Kömürde, ABD hacimlerinin Japonya ve Kore'ye yönlendirilmesini bekliyoruz, bu da muhtemelen yerel Pasifik havzası tedariklerinin Çin'e gitmesine neden olacak" dedi ve Çin'in ABD'den ham petrol ithalatının kolayca yeniden yönlendirilebilecek kadar küçük olduğunu ekledi.

ABD'nin Çin'in en uzak ticaret ortaklarından biri olması nedeniyle emtia navlun oranları üzerindeki etkinin de muhtemelen sınırlı olacağını söyledi.

Ancak Goldman, Çin'in misilleme önlemlerinin emtia piyasalarına en önemli etkisinin, Çinli alıcılar ile ABD LNG ihracat tesisleri arasındaki yeni uzun vadeli LNG sözleşme görüşmelerindeki potansiyel duraklama olduğunu söyledi.

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