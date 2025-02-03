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Goldman Sachs'tan petrol ve doğal gaz fiyatları öngörüsü

Goldman Sachs'a göre Donald Trump tarifeleri petrol ve doğal gaz fiyatları üzerinde kısa vadede sınırlı bir etkiye sahip olacak.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2025 09:28

Son Güncelleme Tarihi 03 Şubat 2025 09:28

Goldman Sachs, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata getirdiği yeni gümrük vergilerinin küresel petrol ve doğal gaz fiyatları üzerinde kısa vadede sınırlı bir etkiye sahip olacağını söyledi.

Banka, "ABD'nin Kanada'dan doğal gaz ithalatında gümrük vergisi kaynaklı olası düşüş, ABD doğal gaz fiyatlarını önemli ölçüde yükseltmek için çok küçük" dedi.

Trump'ın hafta sonu gümrük vergilerini uygulamaya koymasının ardından petrol ve gaz fiyatları yükseldi. ICE'de vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 71 cent artışla 76,38 dolar seviyesinde. NYMEX'de Batı Teksas petrolü rde 1,37 dolar yükselerek 73,90 dolara çıktı.

Goldman Sachs, "Kanadalı petrol üreticilerinin, sınırlı alternatif ihracat pazarları nedeniyle Kanada ham petrolüne normalden 3 ila 4 varil daha fazla indirim yaparak tarifenin yükünün çoğunu üstlenmesi ve ABD'li rafine ürün tüketicilerinin de kalan 2 ila 3 varil yükü taşıması bekleniyor" dedi.

GS, istikrarlı küresel petrol üretimi ve talebinin yanı sıra Kanada petrol tarifesinin halihazırda fiyatlandırılmış olması nedeniyle kısa vadeli fiyat etkisinin asgari düzeyde olmasını bekleyerek 2025/2026 petrol fiyatı tahminlerini değiştirmedi.

Geçtiğimiz hafta Goldman Sachs, bu yıl ve 2026 için Brent petrol fiyatı tahminini sırasıyla 78 dolara (daha önce 76 $'dı) ve 73 dolara (71 $'dan) yükseltti.

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