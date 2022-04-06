Goldman Sachs stratejistleri paylaştıkları bir notta Malezya, Singapur ve Tayland para birimlerinin ülke ekonomilerinin önemli kısmını oluşturan turizmdeki toparlanmadan olumlu etkileneceğini bildirdi.



Stratejistler "Emtia fiyatlarındaki yükseliş Malezya ve Endonezya ticareti açısından pozitif olacak. Fed'den hızlı normalleşme, Çin' büyümesinde yavaşlama beklentisi ve hisse senedi piyasalarından kalıcı çıkışlar nedeniyle Güney Kore wonu ve Tayvan doları benzerlerine göre daha düşük performans gösterebilir" değerlendirmesini yaptı.

İLK ÇEYREKTE TAYLAND BAHTI VE SİNGAPUR DOLARI İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ

Yılın ilk çeyreğinde Tayland bahtı ve Singapur doları Tayvan ve Güney Kore para birimlerinden daha iyi performans göstermişti.

Bank of America da Tayland bahtı ve Malezya ringitini beğenirken Australia&New Zealand Banking Group'un favorileri arasında ise Singapur doları ve Endonezya rupisi var.

Pandemi sonrası Asya ülkelerinin sınırlarını açmasıyla tüketim ve yatırımların da toparlanması bekleniyor. Artan emtia fiyatlarının ise Endonezya ve Malezya gibi ihracatçı ülkeleri desteklemesi bekleniyor.

Fed Yöneticisi Lael Brainard'ın dün Fed'in Mayıs itibariyle bilançosunu küçültmeye başlayacağını açıklamasıyla Asya'da won ve Tayvan doları en iyi performans gösteren para birimleri olmuştu.