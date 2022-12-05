Gram altın haftaya yeni rekorla başladı

Küresel piyasalarda altının onsunda yükseliş ivmesi devam ederken, gram altında da yeni rekorlar kaydediliyor.
Yatırımcıların Çin'deki salgın önlemlerinin gevşetilmesine yönelik beklentileriyle dolarda aşağı yönlü bir hareket izlenirken, spot piyasada altının onsu yeni haftaya yükselişle girdi.
Spot piyasada altının onsu yeni haftanın ilk işlemlerinde 1.809 doların üzerini test etti. Böylelikle spot altında Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeler izlendi.
Ons altında görülen yükseliş gram altında da yeni rekorların görülmesine yol açtı. Ons altın ve Dolar/TL kuru ile yapılan hesaplamaya göre gram altın 1.084 TL'yi geçerek yeni zirvesini gördü.
ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Lideri Nicholas Frappell'in yorumuna göre ABD'de son açıklanan istihdam verileri altın için daha negatif bir ortam yaratırken altın bunun aksine dipten toplama temasıyla yükseldi.