Gram altın haftaya yeni rekorla başladı

ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Lideri Nicholas Frappell'in yorumuna göre ABD'de son açıklanan istihdam verileri altın için daha negatif bir ortam yaratırken altın bunun aksine dipten toplama temasıyla yükseldi.

Ons altında görülen yükseliş gram altında da yeni rekorların görülmesine yol açtı. Ons altın ve Dolar/TL kuru ile yapılan hesaplamaya göre gram altın 1.084 TL'yi geçerek yeni zirvesini gördü.

Spot piyasada altının onsu yeni haftanın ilk işlemlerinde 1.809 doların üzerini test etti. Böylelikle spot altında Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeler izlendi.

DOLARDA ÇİN BASKISI

Bloomberg Dolar Endeksi geçen hafta boyunca toplamda yüzde 1,3 düşüş kaydettikten sonra, bu sabah yüzde 0,4 kayıpla zayıf görünümünü sürdürüyor.

Çinli yetkililer, Şanghay ve Hangzhou'daki Kovid-19 kısıtlamalarını gevşeterek, ekonomiyi yeniden açma sürecini hızlandırdı. Geçen hafta sıfır Kovid uygulaması kapsamında uygulanan sert önlemlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen protesto gösterilerinin ardından, Çin'in finans merkezi Şanghay'da parklar gibi kamuya açık, açık hava alanlarına girişlerde ve toplu taşıma kullanımında PCR testi yapılması zorunluluğu bugünden itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

Konu hakkında pazar günü yapılan açıklamada, önlemlerin ulusal politika ve mevcut durum ile uyumlu şekilde güncellenmeye devam edileceği belirtildi.