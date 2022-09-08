Güçlü dolar endeksi altın fiyatı için baskı oluşturuyor

Avrupa Merkez Bankası'nın bugün yapacağı faiz toplantısı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması beklenirken ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında gücünü koruması altın fiyatını baskılıyor.
DOLAR/ONS İLE DÜNÜN YÜZDE 0,19 ALTINDA
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah 1715,06 dolar/ons ile dünün yüzde 0,19 altında.
Analistler, Fed'in agresif faiz artırımına devam edeceği endişelerinin yatırımcıların pozisyon almadan beklemelerine yol açtığını, Powell'ın bugün Cato Enstitüsü'nde düzenlenecek konferansta vereceği mesajların bu yatırımcıların önlerini belirlemelerine yardımcı olacağını değerlendiriyorlar.