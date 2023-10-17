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Güçlü dolar ve yüksek stokların baskısıyla bakır fiyatları geriledi

Bakır fiyatları, ABD Doları'nın yeniden yükselişe geçmesiyle düşüş yaşadı, artan stoklar da metal fiyatlarını baskı altında tuttu.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2023 11:16

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2023 11:16

Bakır fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu haftaki konuşması öncesinde ABD Doları'nın yeniden yükselişe geçmesiyle düşüş yaşadı, artan stoklar da metal fiyatlarını baskı altında tuttu.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 05.45'te %0,3 düşüşle 7.951 dolar/ton seviyesinde işlem görürken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda Kasım ayı bakır kontratı, %0,3 düşüşle 66.100 yuan/tona (9.039,44 dolar) geriledi.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın yaklaşan politika hamlelerini değerlendirmek için Powell'ın Perşembe günkü konuşmasını beklerken dolar %0,1 yükseldi.

Analistler, kötüleşen talep ve yüksek faiz oranlarının etkisi nedeniyle sanayi metal piyasalarının yakın vadede artan yumuşaklığa karşı savunmasız kalmasını beklediklerini ifade etti.

LME'de bakır stokları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrederken, SHFE'de bakır stokları geçen hafta haftalık artış kaydetti.

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