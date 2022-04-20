Gümüş Enstitüsü'nün açıkladığı bir rapora göre bu yıl gümüş talebi, güneş paneli kullanımının artmasının desteği ile rekor seviyeye çıkması bekleniyor.

GÜMÜŞ TALEBİNİN 1,1 MİLYAR ONSA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Danışmanlık şirketi Metals Focus, Gümüş Ensititüsü için derlenen bir rapora atıfta bulunarak 2021 yılına göre %5 artması beklenen gümüş talebinin 1,1 milyar onsa yükseleceğini belirtti.

Metal Focus, bunun 2010 yılında başlanan kayıtlara göre en yüksek seviye olduğunu belirtti. Şirket, 2021 yılında 51,8 milyon onsa açık veren piayasanın bu yıl 71,5 milyon ons açık vermesinin beklendiğini kaydetti.