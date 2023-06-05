Güney Kore Merkez Bankası(BoK) verilerine göre, ülkenin döviz rezervleri Mayıs ayında bir önceki aya göre 5,7 milyar dolar azalarak 421,0 milyar dolara geldi.

Döviz rezervleri, yurt dışı para birimleri cinsinden menkul kıymetler ve mevduatlar, Uluslararası Para Fonu rezerv pozisyonları, özel çekme hakları ve külçe altından oluşuyor.

Veriler, ABD Hazineleri gibi yabancı menkul kıymetlerin Nisan ayı sonu itibarıyla 4,6 milyar dolar artışla 379,0 milyar dolar değerinde olduğunu gösterdi.

Mevduatın değeri, 10,0 milyar dolar düşüşle 17,8 milyar dolara inerken, altın rezervleri 0,1 milyar dolar azalarak 4,7 milyar dolar oldu.

Güney Kore, Nisan ayı sonunda dünyanın 9'uncu büyük döviz rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyordu. Önündeki sıraları Çin, Japonya, İsviçre, Rusya, Hindistan, Tayvan, Suudi Arabistan ve Hong Kong oluşturuyor.