Hindistan'ın buğday ihracatına yasak getirmesinin ardından, Chicago Board of Trade'de (CBOT) Temmuz vadeli buğday fiyatı 12,475 dolar/bushel seviyesini gördü. Şu sıralarda da yüzde 5,1 artışla 12,375 dolar/bushel seviyesinde.

Ukrayna'da devam eden savaşın Ukrayna'nın buğday üretimini 33 milyon tondan 21,5 milyon tona düşüreceği tahminleri, Arjantin, Avustralya ve Avrupa'da kuraklık nedeniyle üretim kayıplarının bir çok ülkeyi tedarik için Hindistan'a yönelttiği bir ortamda Hindistan hükümetinin Cumartesi günü açıkladığı ihracat yasağı piyasaları şok etti.

CBOT'ta mısır fiyatı da yüzde 1,82 artıyla 7,955 dolar/bushel seviyesinden işlem görüyor.