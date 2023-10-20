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Hindistan Çin yuanı talebini kabul etmeyecek

Hindistan, Rus petrol tedarikçilerinin ham petrol ithalatının Çin para birimi üzerinden ödenmesi yönündeki baskılarını kabul etmeyecek.

Oluşturma Tarihi 20 Ekim 2023 09:13

Son Güncelleme Tarihi 20 Ekim 2023 09:13

Hindistan, Rus petrol tedarikçilerinin ham petrol ithalatının Çin para birimi üzerinden ödenmesi yönündeki baskılarını kabul etmeyeceğine dair konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Bloomberg News'a yaptıkları açıklamalara göre, bazı Rus petrol tedarikçileri yuan cinsinden ödeme talep ediyorlar, ancak Başbakan Narendra Modi'nin hükümeti bu talepleri kabul etmeyecek.

En büyük devlet rafinerisi olan Indian Oil Corp. geçmişte Rus ham petrolü için yuan ödemesi yapmıştı, ancak hükümet o zamandan beri bunu engelledi.

Rusya'nın elinde kullanmakta zorlandığı fazla miktarda rupi bulunurken, aynı zamanda ekonominin ithalatta Çin'e daha bağımlı hale gelmesiyle yuan talebi geçtiğimiz yıl keskin bir artış gösterdi. Rus işletmeleri ticaretlerinin daha büyük bir kısmını yuan ile gerçekleştirirken, Çin para birimi bu yıl Rusya'da en çok işlem gören para birimi olarak doların yerini aldı.

Hintli rafineriler Rus petrol ithalatını çoğunlukla Birleşik Arap Emirlikleri'nin para birimi olan dirhem ile ödüyor.

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