Hindistan'ın önde gelen gümüş yatırımcılarından Amrapali Group Gujarat CEO'su Chirag Thakkar yaptığı açıklamada, "Yatırım talebi ithalatı artıyor. Yatırımcılar "fakir adamın altın" olarak değerlendirilen gümüşün önümüzdeki yıllarda altından daha iyi performans göstereceğine oynuyorlar" dedi.

Thakkar, Hindistan'ın gümüş ithalatının bu yıl geçen yıla göre neredeyse üçe katlanarak 8 bin 200 ton olmasını beklediklerini ifade etti.

Yılın ilk 7 ayında Hindistan 5 bin 100 ton gümüş ithal etti. Geçen yılın aynı döneminde sadece 110 ton ithalat yapılmıştı. 2021 yılının tamamında gümüş ithalatı 2 bin 773 ton seviyesindeydi.

Hindistan'ın gümüş ithalatı 2020'de 2019 yılındaki 5 bin 969 tondan 2 bin 218 tona gerilemişti.