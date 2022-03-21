Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji tedariki için Rus petrol ve gazına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ettiklerini ve bu bağımlılığın birden bire sona erdirilemeyeceğini ifade etti.

"DOĞAL GAZDA DURUM ÇOK DAHA KÖTÜ"

Rutte, "Avrupa'nın batısında ve doğusunda birçok rafineri hala tamamen Rus petrolüne bağımlı ve doğal gazda durum çok daha kötü" dedi.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Rutte, "Rusya'ya bağımlılığımızı azaltmamız gerekli. Bunu mümkün olduğu kadar hızlı şekilde yapmalıyız, ancak bunu yarın yapamayız" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov da yaptığı açıklamada, Rusya'ya uygulanacak bir enerji yaptırımının ABD'ye etkisinin olmayacağını, ancak Avrupa'da enerji dengesinin bozulacağını ve Avrupa'nın zarar göreceğini vurguladı