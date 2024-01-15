HSBC beklentisini açıkladı: Asya para birimleri toparlanabilir

HSBC analistleri, gelişmekte olan Asya para birimlerinin, büyük ekonomilerdeki yüksek faiz oranlarının devam etmesi, Çin'in dengesiz ekonomik toparlanması ve potansiyel portföy girişi dalgalanmaları nedeniyle 2024 yılında mütevazı bir toparlanmaya hazırlandığını öngördüler.

Fed'in Mart ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle Aralık ayından bu yana gelişmekte olan Asya para birimlerinde görülen artışa rağmen, yatırımcıların bahislerini yeniden ayarlamasıyla iyimserlik yeni yılda azaldı.

HSBC, "Asya para birimleri için toparlanma yolu muhtemelen dalgalı olacak. Özellikle Fed henüz faiz indirimine gitmemişken, dirençli ABD Doları karşısında zayıflık nöbetleri yaşanabilir" dedi.

Pekin'in ekonomiyi canlandırmak için aldığı teşvik önlemlerine rağmen, Çin'in uzun süren emlak krizinin ortasında ekonomik durgunluğu büyük bir endişe kaynağı haline geldiğini belirten HSBC, Çin yuanının ABD doları karşısında yıl sonuna kadar, bir önceki tahmin olan 7,30'dan daha yüksek bir değer olan dolar başına 7,10 civarında işlem görmesini bekliyor.