AB Komisyonu, Hollanda TTF'de gelecek ay teslimatlı kontratlarda fiyatı 220-275 euro/MWh gibi bir seviye ile sınırlamak istiyor.

TTF işlemlerine ev sahipliği yapan ICE, AB Komisyonu'na gönderdiği bilgi notunda, fiyat sınırı önerisinin fiyatları daha yukarı çekeceğini savundu. Fiyatların belirlenen sınır seviyeye göreceli olarak yakın noktalara yükselmesi halinde, likidite sağlayıcıların kendilerini bu pozisyonları taşımanın riskine karşı korumak için kısa pozisyonlarını geri almalarının ve TTF gaz vadeli kontratları satmayı durdurmalarının büyük olasılık olduğunu belirtti.

TTF'de satıcı sıkıntısı yaşanmasının fiyatları yükselteceğini belirten ICE'nin bilgi notu konusunda AB Komisyonu yorum yahmadı.