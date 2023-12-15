CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz IEA: Küresel kömür talebi bu yıl zirve yapacak

IEA: Küresel kömür talebi bu yıl zirve yapacak

Küresel kömür talebinin bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması ve 2026 itibarıyla düşüşe geçmesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 15 Aralık 2023 10:58

Son Güncelleme Tarihi 15 Aralık 2023 10:58

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yayınladığı Kömür 2023 raporunda, dünya kömür tüketiminde ilk kez düşüş öngördü.

Buna göre, küresel kömür talebi bu yıl yüzde 1,4 artışla 8,5 milyar tona ulaşacak ve rekor kıracak. Gelişmiş ekonomilerde kömür talebinde düşüş görülmesine ve Avrupa Birliği ve ABD'de kömür talebinin yüzde 20 azalacağının tahmin edilmesine rağmen, gelişmekte olan ekonomilerde talep artışı görülüyor.

Hindistan'ın kömür talebinin yüzde 8 ve Çin'in kömür talebinin yüzde 5 artacağı tahmin ediliyor.

Küresel kömür talebinin bu yıl zirve yapmasını takiben 2026 itibarıyla 2023 seviyesine göre yüzde 2,3 gerileyeceği öngörülüyor. Söz konusu düşüşte gelecek üç yılda dünya çapında yenilenebilir enerji kapasitesinde beklenen büyüme itici güç olacak.

Yenilenebilir enerjideki öngörülen kapasite artışının yarısı Çin'de oluşacak ve bu da ülkenin kömür talebinin 2024'te düşüşe geçmesini ve 2026'da yatay seyretmesini sağlayacak.

IEA'ya göre, küresel elektrik üretiminin ve aynı zamanda karbon emisyonlarının en büyük kaynağı olan kömür talebinde öngörülen düşüş tarihi bir dönüm noktası olabilir ancak düşüşe rağmen kömür tüketimi 2026'ya kadar hala 8 milyar tonun üzerinde kalacak.

Emisyonlarda daha hızlı bir gerileme olması için kömür talebindeki düşüşün de hızlanması gerekiyor.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel kömür talebinde daha önce düşüşler görüldüğünü ancak bunların kısa süreli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sovyetler Birliği'nin dağıldığı ve Kovid-19 krizinin yaşandığı dönemlerde kömür talebinde bu azalışlara şahit olduk. Bu sefer farklı çünkü kömür talebinde temiz enerji teknolojilerindeki hızlı yayılımın etkisiyle yapısal bir düşüş bekliyoruz. Kömür için dönüm noktası açık bir şekilde ufukta görünüyor. Asya'nın kilit ekonomilerindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının artış hızı bundan sonra ne olacağını belirleyecek. Küresel iklim hedeflerine ulaşmak için emisyonları azaltmak için çok daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor."

İlginizi Çekebilir
Çin Merkez Bankası likiditeyi artırdı Çin Merkez Bankası likiditeyi artırdı 15 Aralık 2023 08:44
Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! ’TEK ZAM’ ne kadar olacak? İlk zam teklifi TİSK’ten Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk zam teklifi TİSK'ten 15 Aralık 2023 08:24
BoE politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu BoE politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu 14 Aralık 2023 15:06
Fed’in gelecek yıla ilişkin sinyalleri güvercinleşti Fed'in gelecek yıla ilişkin sinyalleri "güvercinleşti" 14 Aralık 2023 14:22
Küresel petrol arzı kasımda günlük 120 bin varil azaldı Küresel petrol arzı kasımda günlük 120 bin varil azaldı 14 Aralık 2023 12:53
IEA, küresel petrol talebi tahminini yükseltti IEA, küresel petrol talebi tahminini yükseltti 14 Aralık 2023 12:25
AB’den sigorta şirketlerine ilişkin karar AB'den sigorta şirketlerine ilişkin karar 14 Aralık 2023 10:47
ABD’den gelen güçlü petrol talebi Brent petrol fiyatını yükseltti ABD'den gelen güçlü petrol talebi Brent petrol fiyatını yükseltti 14 Aralık 2023 10:35
Dünya Bankası ve IMF’den Somali’ye destek Dünya Bankası ve IMF'den Somali'ye destek 14 Aralık 2023 10:16
Bankacılık sektörü kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörü kredi hacmi azaldı 14 Aralık 2023 14:42
AB’den Batı Balkan ülkeleriyle iş birliği hedefi! AB'den Batı Balkan ülkeleriyle iş birliği hedefi! 14 Aralık 2023 10:11
Barclays Fed’den 3 faiz indirimi bekliyor Barclays Fed'den 3 faiz indirimi bekliyor 14 Aralık 2023 09:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,39
%0,8392
BORSA
1.007,96
%0,7962
EURO
1.004,70
%0,4697
ALTIN
996,56
%-0,3438
DOLAR
987,49
%-1,2514
BORSA
1.010,54
%1,0536
EURO
981,57
%-1,8428
ALTIN
1.001,73
%0,1728
DOLAR
1.027,11
%2,7105
BORSA
1.036,01
%3,6007
EURO
1.039,79
%3,9785
ALTIN
1.011,51
%1,1514
DOLAR
1.555,11
%55,5111
BORSA
1.600,91
%60,091
EURO
1.756,69
%75,6685
ALTIN
1.549,85
%54,9853
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler