Küresel petrol stoklarının son 18 aydır görülmeyen seviyelere yükselmiş olmasına karşın IEA, 2023 yılında küresel talebin 2 milyon varil artışla 102 milyon varil/gün olacağını tahmin etti ve arz için beklentisini 300 bin varil/gün artırarak 101,6 milyon varil/güne çıkardı.

2022 yılında petrol talebinin 2,3 milyon varil/gün artışla 100 milyon varil/gün olduğunu tahmin eden IEA, arz için tahminini de 100 bin varil/gün yükselterek 100 milyon varil/gün olarak duyurdu.

Raporda, hava trafiğinin yeniden başlamasının ve Çin ekonomisinin yeniden açılmasının global petrol talebini yavaş yavaş yukarı taşıdığını belirten IEA, "Küresel talepte büyüme 2023'e yavaş başladı, ancak yılın sonunda patlayacak" dedi.

IEA verilerine göre küresel petrol stokları 7,8 milyar varil ile Mayıs 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Aylık raporda, uygulanan yaptırımları etkisiyle Rusya'nın petrol ihracatının Şubat ayında 500 bin varil/gün azalarak 7,5 milyon varil/güne gerilediğini belirten IEA, Rusya'nın ihracat gelirinin 2,7 milyar dolar düşüşle 11,6 milyar dolar olduğunu ifade etti.