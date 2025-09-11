IEA, petrol talebi artış tahminini yükseltti

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 740 bin varil artarak 103 milyon 875 bin varile yükselmesi bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış günlük yaklaşık 680 bin varil olarak öngörülmüştü.

Düşük seyreden petrol fiyatları, kısmen iyileşen ekonomik görünüm ve gelişmiş ekonomilerin bir kısmında yapılan güçlü teslimatlar, talep görünümündeki iyileşmede etkili oldu.

Belirsiz makroekonomik ortama rağmen OECD petrol talebinin yıl boyunca dirençli seyretmesi de talep artış öngörüsünü destekledi.

Talebin OECD bölgesinde önceki yıla göre günlük 35 bin varil azalarak 45 milyon 807 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 772 bin varil artarak 58 milyon 68 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinin 2026'da bu yıla kıyasla günlük 700 bin varil artışla 104 milyon 572 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

KÜRESEL PETROL ARZI AĞUSTOSTA ARTTI

Küresel petrol arzı ağustosta günlük 20 bin varil artarak 106 milyon 930 bin varil ile rekor seviyeye ulaştı.

Bu artışta, OPEC+ grubunun üretim kesintilerini gevşetmeye devam etmesi ve OPEC+ dışı arzın tarihsel zirvelere yakın seyretmesi etkili oldu.

Bu dönemde, OPEC grubunun ham petrol arzı bir önceki aya göre günlük yaklaşık 150 bin varil artarak 34 milyon 330 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 130 bin varil azalışla 72 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 105 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 107 milyon 900 bin varil olacağı tahmin ediliyor.