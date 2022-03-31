Financial Times gazetesine konuşan Gopinath, Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Rusya'ya karşı uygulanan benzeri görülmemiş finansal yaptırımların, Rusya Merkez Bankası'na getirilen sınırlamaları, oluşacak ülke grupları arasında ticaretin küçük para blokları temelinde yapılmaya başlanmasına yol açabileceğini söyledi.

"ABD Doları majör küresel para olmaya devam edecek, ancak daha küçük bir seviyede parçalanma, ayrışma kesinlikle olası" diye konuşan Gopinath, "Hali hazırda bazı ülkelerin ticarete ödeme yapabilecekleri paraları yeniden müzakere etmeye başladıklarını görüyoruz" dedi.

Küresel ticarette diğer para birimlerinin daha fazla kullanılmasının ulusal merkez bankalarının rezerv varlıklarını daha da çeşitlendirmelerine yol açacağını belirten Gopinath, "Ülkeler dünyanın geri kalanı ile ticaret yaptıkları ve dünyanın geri kalanından borçlandıkları para birimlerini rezerv olarak biriktirirler, bu nedenle rezevr varlıklarda diğer paraların daha büyük rol oynamalarına doğru bazı yavaş hareketler görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Gopinath, son 20 yılda ABD Doları'nın rezerv paralar içinde palının yüzde 70'den yüzde 60'a gerilediğini, Avustralya Doları gibi para birimlerinin rezervlere girdiğine de dikkat çekti.