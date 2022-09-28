İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Pill: Tahvil satışlarını ancak piyasa işlevsiz kalırsa durdururuz

İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Huw Pill, bozulmuş, işlevsiz piyasada devlet tahvili satmayacaklarını, ancak değişen temel göstergeleri yansıtan keskin bir yeniden fiyatlamanın tahvil satış programını durdurmak için neden olamayacağını söyledi.

"YENİDEN FİYATLAMA OLDUĞU SÜRECE TAHVİL SATIŞLARI SÜRECEK"

Tahvil satmaya devam edeceklerini belirten Pill, "Cari piyasa ortamının pek çok insan için zorlu olduğunu biliyorum. Yaşanan gelişmeler sadece temel göstergeleri yansıdan düzenli bir yeniden fiyatlama olduğu sürece tahvil satışları sürecek" ifadelerini kullandı.