Irak Enerji Bakanı Adil Kerim yaptığı televizyon röportajında "İran'ın Irak için doğalgaz fiyatı makul. Bu makul fiyat dolayısıyla gelecek yıllarda da doğalgaza ihtiyacımız var." dedi.

Tesnim'in haberine göre, Iraklı yetkili Fars Körfezi Güney kıyısı ülkelerinin elektrik şebekelerinin Irak şebekesine bağlanması ile ilgili olarak da hala elektrik fiyatı hususunda anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Iraklı yetkili Irak'ın elektrik ağının Türkiye elektrik şebekesine bağlanması ile Musul'un elektrik ihtiyacının da karşılanacağını belirtti.