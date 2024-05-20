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İran'da yaşanan siyasi belirsizlik petrol fiyatlarını yükseltti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi haberi sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,36 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2024 10:13

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2024 10:13

Cuma günü 84,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 84,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,85 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi haberi etkili oldu.

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında barajların açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin bulunduğu helikopterin bölgeden dönerken sert iniş yaptığını açıklamıştı.

İRAN'DA YAŞANAN SİYASİ BELİRSİZLİĞİN, FİYATLAR ÜZERİNDE YUKARI YÖNLÜ BASKIYI ARTIRACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) son raporuna göre, İran'da günlük 3 milyon varilin üzerinde petrol üretiliyor. Küresel petrol piyasasında önemli bir üretici konumunda olan İran'da yaşanan siyasi belirsizliğin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artıracağı tahmin ediliyor.

Petrol fiyatları, ABD'de faiz indirimine gidileceği ve Çin'de ekonomik hareketliliğin etkisiyle talebin artacağı beklentisiyle geçen haftadan bu yana yükselişini sürdürüyor.

Uzmanlar, piyasanın yönüne dair ipuçları edinmek için hafta boyunca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerini ve bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklarını bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,65 ile 85,26 dolar aralığının direnç, 83,34 ile 82,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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