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İsrail saldırılarının ardından petrol haftaya düşüşle başladı

İsrail'in Gazze saldırılarının 'sonuçlandığını' açıklamasının ardından petrol haftaya düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 12 Şubat 2024 08:52

ICE'de Brent ham petrolü 38 sent veya %0,46 düşüşle varil başına 81,81 dolar olurken, NYMEX'de Batı Teksas ham petrol vadeli işlemleri 38 sent veya %0,49 düşüşle varil başına 76,46 dolar oldu.

İsrail-Filistin çatışmasının bölge geneline yayılmasından korkulması ve Orta Doğu'daki potansiyel petrol arz kesintisi gibi jeopolitik riskler geçen hafta fiyatları yaklaşık %6 artırdı.

Orta Doğu'daki arz endişeleri nispeten yüksek kalmaya devam ederken, ABD'den gelen haberler bazı endişeleri hafifletti.

ABD'li enerji firmaları petrol ve doğal gaz sondaj kulelerini Aralık ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıkararak potansiyel olarak üretimde bir artış sinyali verdi. Yurtiçi üretim geçen hafta günlük 13,3 milyon varil (bpd) ile rekor kırdı.

Petrol fiyatı için bugün destek noktası 81,68 dolar. Buranın altına inilmesi halinde 81,40 ve 80,71 dolar destekleri hedeflenebilir. Yukarı hareketlerde ise direnç 82,87 dolarda.

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