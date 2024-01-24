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İşviçre MB Başkanı: İsviçre frangının değerlenmesi şirketlerin canını yaktı

İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Thomas Jordan, frankın güçlenmesinin İsviçre'de enflasyonun düşmesine yardımcı olduğunu, ancak aynı zamanda yerli şirketler için acı verici olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2024 09:01

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2024 09:01

Brig'de düzenlenen bir bankacılık etkinliğinde konuşan İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Thomas Jordan, "Frangın nominal olarak değer kazanması enflasyonu düşürdü. Reel değerlenme çok daha düşüktü, ancak 2023'te frank da reel olarak değerlendi. Bu da can yakıyor, şirketler bunu hissediyor" dedi ve İsviçre'nin yine de nispeten zarar görmeden kurtulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Jordan, "Ekonomistler resesyon olmayacağından eminler - ve biz de eminiz, aksi takdirde bir tane tahmin ederdik. Yani resesyon yok, sadece zayıf büyüme var" diye konuştu.

Jordan ayrıca, SNB'nin İsviçre enflasyonunun bu yıl hedef aralığının %2'lik tavanına yaklaşmasını beklediğini, ancak 2026'ya kadar bu sınırı aşmayacağını söylediği daha önceki açıklamalarını tekrarladı.

Ekonomistler SNB'nin ilk faiz indirimini Eylül ayında yapmasını bekliyor.

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