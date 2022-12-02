İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde Roma'da bu yıl 8'incisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu açılış oturumuyla başladı.

Tajani, İtalya'nın Afrika ile Avrupa arasında daha yakın bir iş birliğini mümkün kılmak için her zaman merkezi bir rol oynamak istediğini dile getirerek "Sadece beraber çalışarak Akdeniz ülkeleri arasında olumlu bir bağımlılık inşa edebiliriz." dedi.

"İtalya, tüm Avrupa için büyük bir enerji merkezi olabilir. Bunun için gereken tüm özelliklere sahip." diyen Tajani, İtalya'nın bu şekilde Avrupa'da başrolde yer almaya devam edeceğini kaydetti.

Tajani, tüm Kuzey Afrika ülkelerinin terör belasına karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini de ifade etti.

CUMHURBAŞKANI MATTARELLA, DÜZENSİZ GÖÇE DİKKATİ ÇEKTİ

Açılış oturumunda konuşan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da düzensiz göç konusunun yönetiminin belirleyici ve küresel bir sorun olduğunu belirtti.

Mattarella, buna çözümler bulmak için diplomasi, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan başlamak üzere ortak bir uğraş gerektiğini vurgulayarak "Bu fenomene en çok maruz kalan Libya'nın içinden geçtiği zor durumu düşünüyorum. İnsanoğlunun hayatı, kaderi ve onuru söz konusu. AB'nin istikrarı ve refahı için çok önemli bir konu." dedi.

Savaş ile barış arasında bir yol ayrımında olduklarını dile getiren Mattarella, Birleşmiş Milletler tarafından çerçevesi belirlenen bir arada yaşama ilkelerinden hareket etmeleri ve çok taraflı sistemi daha sağlam ve demokratik hale getirmeleri için uluslararası düzeyde kutuplaşmadan uzak durup devletlerin eşitliği üzerinde durmak gerektiğini aktardı.