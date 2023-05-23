İtalya İşletmeler Bakanlığı verilerine göre makarna fiyatları Mart ayında yüzde 17,5 ve Nisan ayında yüzde 16,5 arttı. Aynı aylarda tüketici fiyatları sırasıyla yüzde 8,1 ve yüzde 8,7 yükseldi.

Tüketici hakları grubu Assoutenti'nin verdiği bilgiye göre İtalya genelinde lokantalarda bir tabak makarnanın fiyatı yıllık yüzde 6,1 arttı. Assoutenti, fiyatların düşmesi için en az 15 günlük "makarna grevi" yapılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Makarna Örgütü verilerine göre 2022 yılında ortalama bir İtalyan neredeyse 23 kg makarna tüketti.