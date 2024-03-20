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Japon Yeni ABD doları karşısında 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Japon Yeni, ABD doları karşısında 4 ayın en düşük seviyesine geriledi, müdahale gelme riski arttı.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2024 08:42

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2024 08:42

Japon yeni, bu sabah ABD doları karşısında son dört ayın en düşük seviyesine ve euro karşısında son 16 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Japon yeni, ABD doları karşısında Kasım ayından bu yana ilk kez 151,48'egeriledi ve on yılın en düşük seviyesi olan 151,94'e yaklaştı.

Yen, euro karşısında 2008'den bu yana en düşük seviyesi olan 164,659'a gerilerken, sterlin karşısında 2015'ten bu yana en düşük seviyesi olan 192,37'ye geriledi.

Japonya piyasaları Çarşamba günü tatil nedeniyle kapalı.

Japonya Merkez Bankası Salı günü ülkenin son 17 yıldaki ilk faiz artışını gerçekleştirirken, merkez bankası şimdilik destekleyici koşulları sürdürmeyi beklediğini söyledi ve ABD-Japonya faiz farkları keskinliğini korurken yen üzerindeki baskıyı sürdürdü.

Yen, euro karşısında 2008'den bu yana en düşük seviyesi olan 164,35'e gerilerken, sterlin karşısında 2015'ten bu yana en düşük seviyesi olan 192,37'ye geriledi. Japonya piyasaları Çarşamba günü tatil nedeniyle kapalı.

JPMorgan stratejistleri, yetkililerden gelen son yorumlar göz önüne alındığında, USD/JPY'nin Japon yetkililer tarafından 151 seviyesi civarında olası bir müdahale riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor. Stratejistlere göre Japonya Maliye Bakanı Suzuki, BOJ'un Salı günkü politika ayarlamalarının ardından düzenlediği basın toplantısında ekonomiyi ve forex piyasasını izlediğini söyledi.

Stratejistler, Japon politika yapıcıların FX eşiklerine duyarlılığı test edildiğinden USD/JPY'deki ticaret koşullarının "karışık" olabileceğini ve bugünün ilerleyen saatlerinde FOMC toplantısının sonucunun şahin olması durumunda da alakalı olacağını ekliyo

OCBC döviz stratejisti Christopher Wong, "Bence odak yine 152 seviyelerinde," dedi ve dolar/yen 152'ye doğru yükselmeye devam ederse bir miktar yumuşama görme şansı olduğunu sözlerine ekledi.

Wong, yakın vadede dolar/yen için hareketin daha çok Çarşamba günü açıklanacak Federal Rezerv kararı ile ABD oranlarının bir fonksiyonu olacağını söyledi.

Japon Merkez Bankası Salı günü, onlarca yıllık büyük parasal teşviklerden tarihi bir değişimle, sekiz yıllık negatif faiz oranlarına ve alışılmışın dışındaki ekonomi politikasının diğer kalıntılarına son verdi.

Asya para birimi, BOJ kararının ardından Salı günü dolar karşısında %1 değer kaybetti, zira çoğu yatırımcı zaten bir değişikliği fiyatlamıştı ve analistler "güvercin zammın" yen taşıma ticaretinin sona ermekten çok uzak olduğu görüşünü pekiştirdiğini öne sürdü.

Düşük Japon faizleri yeni, yatırımcıların genellikle düşük getirili bir para birimini ödünç alıp daha sonra sattıkları ve elde ettikleri geliri daha yüksek getirili bir para birimi cinsinden varlıklara yatırdıkları carry trade işlemleri için tercih edilen fonlama para birimi haline getirdi.

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