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Japon yeni ABD doları karşısında zayıflamaya devam ediyor

Japon yeni, tüketici fiyatlarının beklentilerinin üzerinde artmasına rağmen ABD doları karşısında zayıflamaya devam ediyor

Oluşturma Tarihi 28 Haziran 2024 08:14

Son Güncelleme Tarihi 28 Haziran 2024 08:16

Japon yeni, ABD tahvil faizlerindeki düşüşe ve Tokyo'da tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde artmasına rağmen, ABD doları karşısında zayıflamaya devam etti.

1986 YILINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Yen, dolar başına 161,27 ile 1986'dan bu yana en zayıf seviyesini gördü. Şu sıralarda da düne görde yüzde 0,14 kayıpla 161,00 seviyesinde. Japon yeni bu çeyrek dönemde dolar karşısında %6,2 değer kaybetti. Yıl başından bu yana kayıp yüzde 12,20'ye ulaştı.

National Australia Bank'ın döviz stratejisi başkanı Ray Attrill, "Düşük volatilite ortamında taşıma arzusu devam ediyor. "160 seviyesini müdahale olmadan geçtikten sonra, piyasanın 160 seviyesine çıkarken olabileceği kadar korktuğunu düşünmüyorum" dedi.

Yatırımcılar bugün, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan ABD kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini takip edecekler.

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