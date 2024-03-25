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Japon yeninde değer düşüklüğü devam edebilir

Japon yeninde değer düşüklüğünün devam edebileceği öngörülüyor.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2024 12:20

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2024 12:20

RBC BlueBay Asset Management BlueBay'in baş yatırım yetkilisi Mark Dowding, Japon yeninde değer düşüklüğünün devam edebileceğini söyledi.

"Birçok açıdan, yenin değerinin düşük olması o kadar aşırı ki, bu durum Japonya'da fiyatları yükselten bir faktör haline geliyor" değenlendirmesini yapan Dowding, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faiz oranı politikasından çıkma kararının ardından yenin zayıfladığını, "yatırımcıların bu politika eylemlerinin sembolik önemine rağmen, şu anda yen sahiplerinin maruz kaldığı negatif taşıma dezavantajını çok az azalttığı sonucuna vardığını" ifade etti.

USD/JPY %0,16 düşerek 151,19 seviyesine geriledi ve Cuma günü 151,865 seviyesine ulaşmıştı.

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