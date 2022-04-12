Fed ile BOJ'un para politikaları arasında ayrışmanın devam etmesinin USD/JPY'nin 130,00 seviyesine kadar yükselmesine yol açabileceğini belirten MUFG Bank, bunun Japon politika yapıcılarında daha fazla endişeyi tetikleyebileceğini de vurguladı.

Fed ve BOJ politikaları arasındaki ayrışma genişlemeye devam ettikçe USD/JPY paritesini aşağı çekmenin zor olmayı sürdüreceğini ifade eden MUFG Bank ekonomisti Lee Hardman, Japon yeninden yaşanan zayıflığın terse dönmesi için ise küresel büyümede daha keskin bir yavaşlama yaşanacağı konusunda piyasa katılımcılarının daha endişeli hale gelmeleri gerektiğini vurguladı.