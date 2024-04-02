Japonya'dan döviz kuruna karşı harekete geçme uyarısı

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yetkililerin döviz kurundaki aşırı oynaklığa karşı uygun önlemleri almaya hazır olduğunu söyledi.

Ancak Suzuki'nin aşırı hareketlere karşı "kararlı adımlar" atma tehdidinde bulunmaktan kaçınması, Bakan'ın geçen hafta yen 34 yılın en düşük seviyesine gerilerken kullandığı dili kullanması, yetkililerin döviz hareketlerinin nasıl gelişeceğini izlerken barutlarını kuru tuttuklarını gösteriyor.

Suzuki düzenlediği olağan basın toplantısında, yenin devam eden düşüşleri sorulduğunda, "Söyleyebileceğimiz tek şey, herhangi bir seçeneği göz ardı etmeden aşırı oynaklığa karşı uygun önlemleri alacağımızdır" dedi.

Dolar Salı günü Asya'da 151,70 yen civarında seyrederken, Çarşamba günü ulaştığı 34 yılın en yüksek seviyesi olan 151,975'e yakın seyretmesi nedeniyle piyasalar Tokyo'nun müdahale olasılığına karşı tetikte bekliyor.

Yenin 34 yılın en düşük seviyesine indiği gün Suzuki, Tokyo'nun aşırı döviz hareketlerine karşı "kararlı adımlar" atacağını söyledi. Bu sözler piyasalar tarafından yetkililerin kura müdahalesinin yaklaştığına dair en güçlü uyarı olarak değerlendirildi.