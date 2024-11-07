Japonya: Hükümet zayıf yene karşı harekete geçmeye hazır

Japonya'nın kur politikasından sorumlu ise olan Maliye Bakan Yardımcı Atsushi Mimura, yenin son üç ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte hükümetin spekülatörlere karşı son aylardaki en güçlü uyarısıyla, zayıf yene karşı harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.

Son döviz hareketlerini "tek taraflı ve sert" olarak tanımlayan Mimura, Japon yetkililerin "spekülatörler tarafından yönlendirilenler de dahil olmak üzere döviz piyasasındaki gelişmeleri son derece acil bir şekilde yakından izlediğini" söyledi.

Mimura, "Aşırı hareketlere karşı uygun önlemleri almaya hazırız" diye konuştu.

Mimura'nın son uyarısı, Temmuz sonunda Masato Kanda'nın yerine geçmesinden bu yana yaptığı en güçlü uyarı oldu. Kanda bu yılın en büyük yen alım müdahalesini başlatmış ve spekülatörleri Japon para birimini çok fazla aşağı çekmemeleri konusunda agresif bir şekilde uyarmıştı.

Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından, göç, vergi ve ticaret politikalarının daha yüksek ABD büyümesi ve enflasyonunu teşvik etmesi beklenirken, dolar önemli para birimleri karşısında yükseldi. Yen, dün dolar karşısında 30 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesi olan 154,7'ye dokunduktan sonra, bu sabah yüzde 0,07 artışla dolar başına 154,45 seviyesinde.