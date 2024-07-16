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Japonya kurda aşırı oynaklığa karşı tüm tedbirleri alacak

Japanya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, kurda aşırı oynaklığa karşı mümkün olan tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 16 Temmuz 2024 09:30

Japanya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Japon yetkililerin döviz piyasasında aşırı oynaklığa karşı mümkün olan tüm tedbirleri almaya hazır olduğunu söyledi.

Hayashi, "Döviz kurlarının temel değerleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesi önemlidir. Aşırı oynaklık istenmeyen bir durumdur. Döviz kuru gelişmelerini yakından izleyeceğiz ve mümkün olan tüm tedbirleri almaya hazırız" dedi.

Basın toplantısında konuşan Hayashi, Tokyo'nun geçen hafta iki gün üst üste yeni desteklemek için döviz piyasasına müdahale edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.

Japonya Merkez Bankası verileri, Japonya'nın geçen hafta Perşembe günü 3,57 trilyon yen kadar müdahale harcaması yapmış olabileceğini gösterdi. Piyasalar, Tokyo'nun geçtiğimiz Cuma günü de müdahalede bulunup bulunmadığını ölçmek için Salı günü açıklanacak para piyasası verilerini izleyecek.

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