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Japonya: Kurlardaki hareketlere karşı uygun tedbirleri alacağız

Japonya'nın üst düzey döviz yetkilisi Masato Kanda, kurlardaki hareketlere karşı uygun tedbirleri alacaklarını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 14 Şubat 2024 09:40

Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2024 09:40

Japonya'nın üst düzey döviz yetkilisi Masato Kanda, Japon para biriminin ABD doları karşısında hızla zayıflamasına yol açan hareketlere karşı uyarıda bulundu.

Uluslararası ilişkilerden sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yen'in son dönemdeki hareketleri oldukça hızlı oldu. Son zamanlardaki hızlı hareketlerin bazıları temellerle uyumlu, ancak bazıları açıkça spekülatif. Bence ikincisi arzu edilen bir durum değil" diye konuşurken, Japonya'nın kurlar konusunda gerekirse konusunda uygun önlemleri alacağını söyledi.

Kanda, "Son dönemdeki kur hareketleri hızlı. Yen bir ay gibi bir süre zarfında yaklaşık 10 yen zayıfladı, bu kadar hızlı bir hareket ekonomi için iyi değil" dedi.

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