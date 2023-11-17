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Japonya Maliye Bakan Yardımcısı: Yen zayıflıyor diye müdahale etmeyeceğiz

Japonya Maliye Bakan Yardımcısı Ryosei Akazawa , Japon yetkililerin döviz piyasasına ne zaman müdahale edeceklerine karar verirken akıllarında belirli döviz kuru seviyesinin olmadığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2023 09:11

Son Güncelleme Tarihi 17 Kasım 2023 09:11

Japonya Maliye Bakan Yardımcısı Ryosei Akazawa döviz piyasası hakkında parlamentoya yaptığı konuşmada, "Herhangi bir müdahale piyasadaki aşırı oynaklığı ele almayı amaçlayacaktır" dedi.

Bir muhalefet milletvekilinin Tokyo'nun Japon para birimindeki keskin düşüşleri durdurmak için yeniden döviz piyasasına girip girmeyeceği sorusuna Akazawa, "Yen zayıflıyor diye müdahale etmeyeceğiz" dedi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda da aynı parlamento komitesi toplantısında yaptığı konuşmada zayıf yenin ülke ekonomisi için olumsuz olduğunu kesin olarak söylemenin zor olduğunu belirtti.

Ueda parlamentoya verdiği demeçte, "Zayıf yenin ithalat maliyetlerindeki artış yoluyla yurtiçi enflasyondaki yükselişi hızlandırarak olumsuz bir etki yarattığı doğru. Öte yandan, zayıf bir yen, ihracatı, gelen tüketimi ve küresel olarak faaliyet gösteren Japon şirketlerinin karlarını artırmak gibi olumlu etkilere sahiptir" dedi.

Ueda, para birimlerinin ekonomik temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesinin arzu edildiğini söyledi. Belirli yen seviyeleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Japonya'da döviz piyasasına müdahale edilip edilmeyeceğine ve ne zaman müdahale edileceğine Maliye Bakanlığı karar veriyor. BOJ, Bakanlık tarafından verilen emirleri yerine getiriyor.

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