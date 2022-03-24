Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Rusya'nın "dost olmayan" ülkelere petrol ve gaz satışlarında ödemelerin ruble olarak yapılması talebinin nasıl hayata geçirilebileceğini anlamadıklarını söyledi.

"RUSYA'NIN NİYETİNİN NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Parlamentoda konuşan Suzuki, "Hali hazırda ilgili bakanlıklar ile konuyu değerlendiriyoruz ve Rusya'nın niyetinin ne olduğunu, ödemeleri nasıl ruble olarak talep edebileceğini anlamadık" dedi.

Suzuki, Rusya'ya yönelik yaptırımların Japon ekonomisine ve finansal piyasalara yan etkisini yakından takip edeceğini, G7 ve uluslararası toplumla koordinasyon içinde uygun adımları atacaklarını vurguladı.