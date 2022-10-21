Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, otoritelerin döviz piyasası spekülatörleri ile "sıkı şekilde" mücadele ettiklerini, Japonya'nın kurlarda aşırı oynaklığa karşı adımlar atacağını söyledi.
Japonya Maliye Bakanı Suzuki: Kurlarda aşırı oynaklığa karşı uygun adımları atacağız
Spekülatif işlemlerin etkisi ile kurlarda aşırı oynaklığın kabul edilemez olduğunu belirten Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, otoritelerin döviz piyasası spekülatörleri ile "sıkı şekilde" mücadele ettiklerini ifade etti.
OYNAKLIK KABUL EDİLEMEZ
Basın toplantısında konuşan Suzuki, "Spekülatörler ile sıkı şekilde mücadele ediyoruz. Spekülatif işlemlerin etkisi ile kurlarda aşırı oynaklık kabul edilemez. Kur hareketlerini yakından izliyoruz. Kurlarda aşırı oynaklığa karşı uygun adımları atacağız" dedi.
Suzuki, Japon yeninde keskin ve tek yönlü zayıflamanın arzu edilmediğini belirtirken, zayıf yenin hem faydaları hem de zararları olduğunu ifade etti.
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