Japonya Maliye Bakanı Suzuki: Kurlarda aşırı oynaklığa karşı uygun adımları atacağız

OYNAKLIK KABUL EDİLEMEZ

Basın toplantısında konuşan Suzuki, "Spekülatörler ile sıkı şekilde mücadele ediyoruz. Spekülatif işlemlerin etkisi ile kurlarda aşırı oynaklık kabul edilemez. Kur hareketlerini yakından izliyoruz. Kurlarda aşırı oynaklığa karşı uygun adımları atacağız" dedi.

Suzuki, Japon yeninde keskin ve tek yönlü zayıflamanın arzu edilmediğini belirtirken, zayıf yenin hem faydaları hem de zararları olduğunu ifade etti.