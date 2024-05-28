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Japonya Maliye Bakanı zayıf yen için endişeli

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, zayıf yenin olumlu etkilerinden ziyade olumsuz etkilerinden büyük endişe duyduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 28 Mayıs 2024 08:50

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki yenin zayıflığına ilişkin endişelerini ve döviz piyasasında aşırı hareketler olması halinde harekete geçme sözünü yineledi.

SONUÇLARIN CUMA GÜNÜ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Parlamento'da konuşan Suzuki, "Zayıf yenin olumlu etkilerinden ziyade olumsuz etkilerinden büyük endişe duyuyorum" dedi. Suzuki, döviz kurlarının ekonomik temelleri yansıtmasının ve istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin arzu edildiğini de sözlerine ekledi.

Japonya, yeni desteklemek için müdahalede bulunup bulunmadığını doğrulamadı. Maliye Bakanlığı'nın döviz müdahalesinin aylık sonuçlarını cuma günü açıklaması planlanıyor.

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