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Japonya Maliye Bakanı'ndan Yen açıklaması

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, "Yendeki zayıflığı dizginlemek için herhangi bir önlemi göz ardı etmeyeceğiz" dedi.

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2024 09:12

Son Güncelleme Tarihi 26 Mart 2024 09:12

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yendeki zayıflığı dizginlemek için herhangi bir önlemi göz ardı etmeyeceğini söyledi.

Suzuki zayıf yenin ekonomi üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu ancak aşırı oynaklığın ticari faaliyetler için belirsizliği arttırdığını söyledi. Bunun da ekonomiye zarar verebileceğini belirten Suzuki, belirli döviz seviyesinden ziyade piyasa hareketlerinin hızına odaklandıklarını vurguladı.

Bakan Suzuki kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hızlı kur hareketleri arzu edilmeyen bir durumdur. Para birimlerinin ekonomik temelleri yansıtarak istikrarlı bir şekilde hareket etmesi önemlidir" diye konuştu.

Suzuki, Tokyo'nun yendeki zayıflığı durdurmak için müdahale etme olasılığı hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak para birimindeki dalgalanmaların hızının piyasaya girme kararında bir faktör olacağını öne sürdü.

"Döviz müdahalesiyle ilgili soruya cevap verirsem, bunun piyasa üzerinde istenmeyen etkileri olabilir" diyen Suzuki, "aşırı hareketler olursa, herhangi bir önlemi göz ardı etmeden uygun şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Dolar yılbaşından bu yana yen karşısında yaklaşık %7 değer kazandı.

Japonya en son Eylül ve Ekim 2022'de yendeki düşüşü durdurmak için döviz piyasasına müdahale etmişti.

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