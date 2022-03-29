Japonya Maliye Bakanlığı'nın kurlardan sorumlu bürokratı olan Masato Kanda, ABD Hazine Bakan Yardımcısı ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kanda, ABD ve Japonya'nın kurlar konusunda yakın iletişim halinde olma kararlılıklarını teyit ettiklerini belirtti.

Yapılan görüşmede kurlardaki istikrarın öneminin altının çizildiğini belirten Kanda, "Kurlarda aşırı oynaklık ve düzensiz hareketler arzu edilir değil. Bunlar ekonomik ve finansal istikrara zarar verebilir" dedi.

Kanda, kurlardaki hareketlere yanıt için ABD ve diğer ülkeler ile işbirliği yapacaklarını da vurguladı.