Döviz kurlarının ekonominin temel göstergelerini istikrarlı şekilde yansıtmalarının önemli olduğunu vurgulayan Kuroda, "Anormal şekilde tek yönlü, keskin zayıflama kısmen hükümetin döviz piyasasına müdahalesinin etkisiyle durdu. ABD dolarında güçlenmenin sonsuza kadar devam etmesini beklemiyoruz" dedi.