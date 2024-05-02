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Japonya'dan döviz piyasasına müdahale açıklaması

Japonya'nın en üst düzey döviz yetkilisi Masato Kanda, yetkililerin döviz piyasasına müdahale edip etmediğini söylemekten kaçındı.

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2024 08:50

Japonya'nın en üst düzey döviz yetkilisi Kanda, Tokyo'da yenin keskin bir şekilde güçlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, yetkililerin döviz piyasasına müdahale edip etmediğini söylemekten kaçındı.

Uluslararası ilişkilerden sorumlu bakan yardımcısı Masato Kanda, "Döviz piyasasına müdahale edip etmediğimiz konusunda şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Müdahale verilerini bu ayın sonunda açıklayacağız" diye konuştu.

Yen, Perşembe günü erken saatlerde Tokyo'da dolar karşısında keskin bir şekilde güçlenerek 157,50 seviyesinden kısa süreliğine 153,04 seviyesine ulaştı. Şu sıralarda 155,98 seviyesinde.

Japonya her ayın sonunda müdahale hamlelerini açıklıyor ve her çeyrekte daha ayrıntılı bilgi veriyor. Japonya'nın 2022 yılında yeni desteklemek için yaklaşık 59 milyar yen harcaması, piyasalarda harekete geçmeye hazır olduğunun bir göstergesi.

Son hamle, Fed'in faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı politika toplantısının ardından geldi. Jerome Powell'ın faiz artırımı olasılığını küçümsemesi ve Fed'in para piyasalarındaki gerginliği hafifletmek için bilançosunu daha yavaş bir hızda küçülteceğini söylemesiyle dünyanın en büyük tahvil piyasası yükseldi.

Kanda ve Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Asya Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısı da dahil olmak üzere bir dizi uluslararası konferansa katılmak üzere bu hafta Gürcistan'da bulunuyor.

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