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Japonya'nın döviz rezervleri son 9 ayın en düşük seviyesinde

Dünya'nın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 07 Haziran 2024 09:36

Son Güncelleme Tarihi 07 Haziran 2024 09:37

Dünya'nın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri, Mayıs'ta üst üste ikinci ayında da düşüş gösterdi ve son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

ÇİN'DEN SONRA EN FAZLA REZERVE SAHİP ÜLKE

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülkenin döviz rezervleri bir ayda 47,4 milyar dolar azaldı. Böylece bir önceki ay 1 trilyon 279,0 milyar dolar olan rezervler 1 trilyon 231,6 milyar dolara indi.

En son 2023 yılı Eylül ayında 1,25 trilyon dolarla bu seviyesinin altı görülmüştü. Ülkenin menkul kıymetleri 1 trilyon 135,7 milyar dolardan 1 trilyon 86,5 milyar dolara geriledi.

Aynı ayda altın rezervleri 62,75 milyar dolardan 63,87 milyar dolara çıktı. Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

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