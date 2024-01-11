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Japonya'nın döviz rezervlerinde artış görüldü

Japonya Maliye Bakanlığı, döviz rezervlerine ilişkin verileri açıkladı. Ülkenin döviz rezervleri artış göstererek 1 trilyon 294,6 milyar dolar oldu.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 09:08

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 09:08

Dünya'nın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri, 2023 yılının son ayında 24,93 milyar dolar artış gösterdi.

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülkenin döviz rezervleri 1 trilyon 294,6 milyar dolar oldu. Bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 269,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Ülkenin menkul kıymetleri 982,7 milyar dolardan 1 trilyon 5,2 milyar dolara çıktı.

Aynı ayda altın rezervleri 55,36 milyar dolardan 56,1 milyar dolara yükseldi.

Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

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