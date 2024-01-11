Japonya'nın döviz rezervlerinde artış görüldü

Dünya'nın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri, 2023 yılının son ayında 24,93 milyar dolar artış gösterdi.



Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülkenin döviz rezervleri 1 trilyon 294,6 milyar dolar oldu. Bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 269,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Ülkenin menkul kıymetleri 982,7 milyar dolardan 1 trilyon 5,2 milyar dolara çıktı.



Aynı ayda altın rezervleri 55,36 milyar dolardan 56,1 milyar dolara yükseldi.

Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.