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Japonya'nın yeni döviz diplomatı yene müdahale seçeneğini masada tutuyor

Japonya'nın kur politikasından sorumlu olan Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcılığı görevini Masato Kanda'dan devralan Atsushi Mimura, yene müdahale seçeneğini masada tutuyor.

Oluşturma Tarihi 31 Temmuz 2024 08:41

Son Güncelleme Tarihi 31 Temmuz 2024 08:42

Japonya'nın kur politikasından sorumlu olan Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcılığı görevini Masato Kanda'dan devralan Atsushi Mimura, Japonya'nın yen konusundaki temel yaklaşımını koruyacağını ve aşırı dalgalanmalarla mücadele için kura müdahalenin bir seçenek olmaya devam edeceğini söyledi.

Mimura, "Japonya, döviz kurlarının piyasalar tarafından belirlenmesi gerektiği, ancak aşırı oynaklık veya düzensiz hareketlerin ekonomik ve finansal istikrar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceği konusunda uluslararası kabul görmüş taahhütler çerçevesinde hareket edecektir. Gerektiğinde müdahaleler de dahil olmak üzere tedbirlere izin verilmesi uluslararası düzeyde kabul edilmiştir" dedi.

Zayıf yen ihracata destek sağlarken, ithalat maliyetini artırarak ve tüketime zarar vererek politika yapıcılar için bir endişe kaynağı haline geldi.

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