Küresel petrol talebi için Mayıs ayı beklentisini 1,6 milyon varil/gün aşağı çeken JP Morgan, 2022 yılının tamamı için tahminini de 1 milyon varil/gün düşürdü.

2022 yılı için Brent petrolü fiyat tahminini 114 dolar/varil olarak sürdüren JP Morgan, fiyatın yıl içinde 120 dolar/varile kadar yükseleceğini ve 2022'de ortalama fiyatın 104 dolar/varil olacağını öngördü.

JP Morgan raporunda, petrol arzında 1 milyon varil/günlük bir ek kaybın yaşanması halinde petrol fiyatının 18-35 dolar/varil aralığında artacağını ve 150 dolar/varil seviyesine ulaşacağını da savundu.