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JP Morgan: Dolar hisse senetleri için zorluk yaratıyor

ABD dolarının yılbaşından bu yana güçlendiğini belirten JP Morgan, bunun ters korelasyon nedeniyle hisse senetlerine zorluklar yarattığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2024 13:09

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2024 13:09

JP Morgan, ABD dolarının yılbaşından bu yana güçlendiğini ve bunun ters korelasyon nedeniyle hisse senetlerine zorluklar yarattığını bildirdi.

Mevcut seviyelerden daha yüksek tahvil getirilerinin hisse senedi piyasasını olumsuz etkileyebileceğini de belirten JP Morgan, geçen yaz S&P 500'ün %10'luk bir düşüş yaşadığı senaryoya atıfta bulundu.

Buna ek olarak, petrol fiyatları geçen hafta dengelenirken, benzin fiyatlarının bugüne %15 artış gösterğini belirten JPMorgan stratejistleri, yılın başlarında enerjideki değerlenmeyi faaliyetlerdeki iyileşmeye bağlamak mümkünken, son dönemdeki hareketlerin çoğunlukla arz kaynaklı olduğunu ve artan jeopolitik risk primini fiyatladığını belirttiler.

"Bu durum, Fed'in enflasyona karşı zafer ilan ettiği kötü bir zamanda, Ocak-Şubat TÜFE artışının geçici olduğu çağrısının sorgulanmasına neden olabilir" değerlendirmesini yapan JP Morgan baş stratejisti Matejka ve ekibi, ileriye dönük olarak ABD Doları, getiriler veya Brent ham petroldeki herhangi bir yükselişin, artan jeopolitik risklerle birleştiğinde, hisse senetleri için aşağı yönlü riskleri artırdığını ve daha savunmacı ticaretin uygun olması gerektiğini öne sürdü.

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