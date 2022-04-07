Yükselen enflasyon ortamında yatırımcıların hammadde pozisyonlarını artırmasıyla emtia fiyatları yüzde 40 kadar yükselmesi öngörülüyor.

"PORTFÖYLERDEKİ EMTİA VARLIKLARININ TARİHİ ORTALAMALARIN ÜZERİNDE"

Nikolas Panigirtzoglou öncülüğündeki JP Morgan stratejistleri paylaştıkları bir notta portföylerdeki emtia varlıklarının tarihi ortalamaların üzerinde olduğunu belirterek "Bu da ham maddede daha fazla yükseliş olacağına işaret ediyor" değerlendirmesine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından petrolden buğdaya kadar emtia fiyatları geçen ay rekor üstüne rekor kırmıştı. Bu yükseliş, halihazırda yüksek seyreden küresel enflasyonu da tetiklemiş ve Fed enflasyonla mücadele amacıyla 3 yıl sonra ilk kez Mart ayında faiz artırmıştı.

Stratejistler şu anki koşullarda enflasyona karşı hedge aracı olarak kullanılan emtiaların uzun vadede portföylerde yer alabileceğini belirtti ve "Emtia, toplam küresel finansal varlıkların yüzde 1'inden fazlasını oluşturabilir ve böylece daha önce görülen zirve seviyelerin üzerine çıkabilir. Bu da emtiaların şu an bulunduğu seviyelerden yüzde 30-40 civarında daha yükselebileceği anlamına gelir" ifadelerine yer verdi.